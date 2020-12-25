Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню льоду дитину, проте самі врятуватися не змогли.

У Черкаській області під час риболовлі загинули двоє чоловіків.

Читайте такожНа Житомирщині 28-річний чоловік загинув від вибуху гранатиПро це повідомляють в Управлінні ДСНС України у Черкаській області.

Трагедія сталася близько 11:00 в селі Хліпнівка Звенигородського району на річці Гнилий Тікич.

"Чоловіки 1969 та 1993 народження разом з 14-річною дівчинкою були на льоду. Через деякий час лід під ними почав тріщати, люди опинилися у воді. Дорослим вдалося виштовхати з крижаної води на поверхню льоду дитини, однак самі врятуватися не змогли",- йдеться в повідомленні.

Прибулі до місця трагедії, дістали з води тіло одного загиблого. Для пошуків ще одного загиблого залучено водолазів.

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Автор: Світлана Закелова