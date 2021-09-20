Дитина пішла з дому на вихідних та не повернулася, повідомили у поліції.

В Черкаській області зник хлопчик, якому 11 років. Зниклого хлопчика звуть Петро Фейфер, у нього не було з собою мобільного телефону.

Дитина вийшла з дому у суботу, 18 вересня, й не повернулася, повідомили у Нацполіції.

Батьки хлопчика звернулися до правоохоронців у неділю, 19 числа. Поліцейські почали розшукувати дитину.

У поліції зазначили, що у дитини є особливі прикмети – два шрами. Один шрам знаходиться на вказівному пальці, а ще один – під нижньою губою.

Читайте такожБився у конвульсіях на роботі, виїхав додому й зник: під Києвом "загубився слід" чоловіка (фото)Прикмети зниклого хлопчика: худорлявий, світлі очі, світло-русяве волосся, чубчик на сторону, зріст близько 140 см.

Хлопчик був у темно-сірій кофті з англійським написом, в темно-синіх штанах з двома яскравими смужками та у кросівках.

Раніше стало відомо, що в селі Микільське Волноваського району Донецької області зникли брат та сестра – 10-річна дівчинка та 7-річний хлопчик. Пізніше дітей знайшли мертвими вдома у старій скрині.

Правоохоронці вважають, що малолітні під час гри могли випадково опинитися у "пастці". У поліції вже назвали причину смерті дітей – це асфіксія (задуха).

Автор: Екатерина Присяжнюк