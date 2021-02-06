Підозрювані представлялися співробітниками банків і запевняли громадян, що треті особи зняли гроші з їхніх карток, а потім ошукували своїх жертв.

Оперативники Управління карного розшуку, слідчі Чернігівського районного управління поліції та співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Чернігівській області провели санкціонований обшук в приміщенні шахрайського колл-центру.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області.

Правоохоронці виявили десятки ноутбуків та комп’ютерних системних блоків, 4G модемів, мобільних телефонів, банківських карток, сім-карт українських мобільних операторів та чорнові записи.

Як встановили поліцейські, підозрювані телефонували не лише українцям, а й іноземцям. Вони представлялися співробітниками банків та запевняли громадян, що треті особи зняли гроші з їхніх карток.

Для швидкого "повернення" грошей, клієнти установи мали виконати покрокові вказівки шахраїв. Зокрема, продиктувати всі секретні цифри з банківської картки. Таким чином оператор колл-центру, нібито рятуючи громадянина від шахраїв, сам отримував доступ до грошей на картці.

Слідчі відкрили провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Максимальна санкція покарання – позбавлення волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування, додали в поліції.

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Автор: Тамара Отовська