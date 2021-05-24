Посадовець одного із медичних закладів Дніпропетровського регіону спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19.

На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила схему фальсифікації довідок про негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 за участі посадовця одного із медичних закладів та представників туроператора.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними досудового слідства, посадовець одного із медичних закладів Дніпропетровського регіону спільно з представниками туроператорів впровадив схему видачі фальсифікованих довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Замовники планували виїхати за кордон або відвідати санаторно-курортні заклади в Україні.

«Довідки видавались без проведення обстеження пацієнта та відповідних аналізів. Інфікована людина мала змогу вільно отримати медичну довідку. Вартість однієї довідки у «ділків» коливалася до 1 тис. грн залежно від терміновості її отримання», - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними спецслужби, протиправна схема існувала з початку року, щодня видавалось, у середньому, 5 підроблених довідок. Правоохоронці викрили медичного працівника під час передачі замовнику 8 довідок із негативними результатами тестів на осіб, у яких навіть не відбирався біоматеріал для проведення тестування.

У межах кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) та ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України організатору повідомлено про підозру.

Наразі встановлюються інші особи, можливо причетні до незаконної оборудки, а також усі громадяни, які скористалися нелегальними послугами медпрацівника.

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Автор: Світлана Макринська