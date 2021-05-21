За інформацією правоохоронців, після сумісного вживання спиртних напоїв між подружжям сталася сварка.

За клопотанням Дружківського відділу Краматорської окружної прокуратури суд обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 45-річному чоловіку, якого підозрюють у вбивстві дружини на очах у неповнолітнього сина.

Як повідомляє Донецька обласна прокуратура у Facebook, йому інкримінують ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що вчора, 20 травня, близько 22:00, після сумісного вживання спиртних напоїв між подружжям, що мешкає у Дружківці і має трьох дітей, двоє з яких – неповнолітні, сталася сварка. Сховавшись від чоловіка на подвір’ї, жінка намагалась поспілкуватися телефоном зі своїм знайомим. Чоловік побачив це та через ревнощі завдав їй численних ударів руками і ногами по усьому тілу, після чого кілька разів вдарив цеглиною по голові", - йдеться у повідомленні.

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Від отриманих тяжких тілесних ушкоджень 34-річна потерпіла померла на місці. Свідком вказаної події став 13-річний син подружжя, який зателефонував до поліції та повідомив про обставини злочину.

Досудове розслідування триває.

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Автор: Наталя Нічишина