В Одесі від нападу ревнивця постраждала місцева жителька та її співмешканець. Зловмисник вдарив чоловіка ножем у живіт, а жінці він розрізав рот.
Про це повідомили в Telegram-каналі "Одеса INFO".
Відзначається, що інцидент стався на вулиці Житкова, 54, в районі Бугаївки.
"Мужик на ґрунті ревнощів розрізав подрузі рот (тепер він став ширше), а її співмешканцю наніс проникаюче ножове (поранення) в живіт. Чоловіка доставили у відділення поліції для подальшого з'ясування обставин", - йдеться у повідомленні.
Читайте такожУ Кирилівці туристів на надувному матраці винесло у відкрите мореЩо саме так розлютило чоловіка та чому він розрізав рот жінці - наразі не відомо. Також не повідомляється і про стан постраждалих, які отримали ножові поранення від ревнивця.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львівській області підлітка вдарило струмом на цистерні з бензином.
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