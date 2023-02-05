Тіла жінок з ознаками насильницької смерті знайдено на березі річки.

На Харківщині двоє 16-річних підлітків підлітків підозрюються у вбивстві двох жінок. Їхні тіла виявили на березі річки в одному з сіл Чугуївського району.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, 2 лютого близько 1:00 до чергової частини Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на березі річки села П’ятницьке Печенізької об’єднаної територіальної громади Чугуївського району виявлено тіла двох жінок з ознаками насильницької смерті.

Поліція встановила, що до скоєння тяжкого злочину причетні два 16-річні мешканця села П’ятницьке. Їх було затримано, а їх дії кваліфікували за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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В повідомленні сказано, що призначена низка експертних досліджень.

"Зловмисникам повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення", – зазначають у поліції.

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