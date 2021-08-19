Конфлікт врегулювала поліція діалогу.

В селі Петрашівка Хмельницької області виник конфлікт між місцевими мешканцями та представниками оператора мобільного зв’язку. Люди виступили проти встановлення вишки зв’язку на даху місцевого магазину і хотіли демонтувати її обладнання власноруч.

Як повідомляється на сайті обласної поліції, на акцію протесту проти встановлення вишки зібралося близько п’ятдесяти мешканців села. В ситуацію втрутилась поліція діалогу.

В результаті тривалих перемовин, які вела між сторонами конфлікту група превентивної комунікації, інцидент вдалося врегулювати без порушення громадського порядку. Сторони зобов’язалися відшукати компромісне рішення.

Раніше Кабмін відклав запуск 5G в Україні. Тепер початок забезпечення права операторам надавати послуги 5G-зв'язку відтерміновується з грудня на липень 2022 року. Причиною відтермінування стала відсутність державного фінансування необхідних для запуску 5G наукових досліджень.

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Автор: Дмитро Захаров