За словами поліції, постраждала вчинила так через нерозділене кохання.

У селі Ставки Фастівського району 17-річна дівчина облила себе бензином та підпалила.

Про це у четвер, 15 липня, розповіли у відділі комунікації поліції Київської області.

Дівчину врятував товариш: хлопець не розгубився та вилив на подругу відро води.

"Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що дівчина з 24-річним хлопцем вживали алкоголь, після чого неповнолітня і здійснила необдуманий вчинок. На щастя, товариш вчасно загасив полум'я та дівчина отримала незначні опіки", - повідомили правоохоронці.

За їх словами, постраждала наважилася на самопідпал через "нерозділене кохання". Зараз поліцейські встановлюють всі обставини події та вирішують питання щодо притягнення батьків неповнолітньої до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП - невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

Читайте такожЖінка облила бензином та підпалила співмешканця на Хмельниччині (фото)Стосовно молодика складено протокол про адміністративне правопорушення за ст. 180 КУпАП - доведення неповнолітнього до стану сп'яніння.

Поліція просить батьків уважніше ставитися до дітей-підлітків.

"Підлітковий вік - це час становлення особистості. Психіка молодої людини лише починає формуватися, тому перші розчарування, які трапляються з "учорашніми дітьми" супроводжуються справжньою драмою. Саме тому підлітки іноді вдаються до спроб суїциду та різного роду залежностей. І найголовніше завдання батьків та родичів - допомогти, зарадити та проявити підтримку", - зазначають правоохоронці.

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Автор: Катерина Комолова