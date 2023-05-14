57-річний чоловік потрапив до лікарні з травматичною ампутацією руки.

У Київській області чоловікові відірвало руку внаслідок необережного поводження з вибухівкою. Постраждалий намагався самостійно розібрати пристрій, коли він вибухнув.

Як повідомили у поліції Київщини, постраждав 57-річний житель села Копачі. Його госпіталізували з травматичною ампутацією лівої руки.

"Потерпілий отримав травму внаслідок необережного поводження зі знайденим вибуховим пристроєм, який він намагався розібрати у гаражному приміщенні", – додали правоохоронці.

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Інциденти з вибухами в Україні

22 квітня у Чорноморську на Одещині внаслідок вибуху чоловік залишився без ніг. Він отримав травми через вибух саморобного пристрою в одному з гаражних кооперативів міста. Зазначається, що в гаражі виявили понад 100 гранат.

4 квітня у Харкові у чоловіка в руках вибухнула граната. Від отриманих травм він загинув на місці. За даними правоохоронців, загиблим виявився 36-річний житель Донецької області.

Декількома днями раніше схожий інцидент стався у Львові. В одній із квартир багатоповерхового будинку по вул. Замарстинівській вибухнула граната. Одна людина загинула. Згодом в поліції розкрили подробиці трагічного інциденту. Правоохоронці розповіли, що загинув 44-річний мешканець Чернігова.

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