У Київській області чоловікові відірвало руку внаслідок необережного поводження з вибухівкою. Постраждалий намагався самостійно розібрати пристрій, коли він вибухнув.
Як повідомили у поліції Київщини, постраждав 57-річний житель села Копачі. Його госпіталізували з травматичною ампутацією лівої руки.
"Потерпілий отримав травму внаслідок необережного поводження зі знайденим вибуховим пристроєм, який він намагався розібрати у гаражному приміщенні", – додали правоохоронці.
Інциденти з вибухами в Україні
22 квітня у Чорноморську на Одещині внаслідок вибуху чоловік залишився без ніг. Він отримав травми через вибух саморобного пристрою в одному з гаражних кооперативів міста. Зазначається, що в гаражі виявили понад 100 гранат.
4 квітня у Харкові у чоловіка в руках вибухнула граната. Від отриманих травм він загинув на місці. За даними правоохоронців, загиблим виявився 36-річний житель Донецької області.
Декількома днями раніше схожий інцидент стався у Львові. В одній із квартир багатоповерхового будинку по вул. Замарстинівській вибухнула граната. Одна людина загинула. Згодом в поліції розкрили подробиці трагічного інциденту. Правоохоронці розповіли, що загинув 44-річний мешканець Чернігова.
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