За словами очевидців, чоловік випав з вікна 10-го поверху одного з житлових будинків.

У Бучі Київської області чоловік випав з вікна багатоповерхівки та загинув. Як повідомляє поліція Київщини, нещасний випадок стався близько 19:00 22 лютого 2023 року.

"Як повідомили очевидці, з вікна 10-го поверху одного з житлових будинків випав чоловік", – зазначили в поліції.

На місці поліцейські встановили, що загиблому було 32 роки. За даними правоохоронців, чоловік був із Києва, однак нещодавно він винайняв житло в Бучі.

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Інциденти на Київщині

5 січня 2023 року в Києві загинув 16-річний хлопець, який впав з вікна квартири на 20-му поверсі. Трагедія сталася у Святошинському районі столиці.

У лютому у Києві правоохоронці затримали недоброчесних вихователів, які вчиняли психологічне та фізичне насильство проти дітей, вважаючи це правильними "методами" виховання.

Пізніше на Київщині правоохоронці затримали чоловіка, який побив та зґвалтував сусідку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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