Від отриманих травм внаслідок падіння школярка померла до приїзду медиків.

У Броварах 11-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки та загинула. Вона впала з 14 поверху.

"У місті Бровари з багатоповерхового будинку випала 11-річна дівчинка. Про випадок до поліції повідомили очевидці сьогодні, 16 лютого, о 12:09", - йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Зазначається, що від отриманих травм внаслідок падіння вона померла до приїзду медиків. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

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"Всі обставини інциденту з’ясовуються", - уточнили в поліції.

Згодом очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов додав, що дівчинка загинула після падіння з 14-го поверху.

"Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство", - зауважив він.

Самогубство серед дітей - що відомо

Час від часу в Україні стаються трагічні випадки смерті підлітків через падіння з висоти. Деякі трагедії лише випадковість, але є й випадки, коли діти навмисне вкорочують собі життя через скрутні ситуації у житті.

Раніше трагедія сталася в Суворовському районі Одеси, де 13-річна дівчинка стрибнула з дев'ятого поверху житлового будинку та загинула. Родина загиблої в поле зору поліції раніше не потрапляла.

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