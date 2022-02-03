Вони заздалегідь домовились про вбивство 51-річного чоловіка.

На Київщині арештовано двох чоловіків, які вбили знайомого - душили його електричним проводом.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області, під час побутового конфлікту в Білій Церкві два товариші заздалегідь домовились про вбивство 51-річного чоловіка.

В повідомленні сказано, що 1 лютого близько першої години ночі до Білоцерківського районного управління поліції зателефонували медики та повідомили про подію.

На місці події поліцейські встановили, що двоє товаришів, 32 та 39 років, завітали до потерпілого додому, де разом вживали алкогольні напої.

"Між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого гості почали бити господаря квартири. Згодом, після нанесення множинних ударів, вони обмотали шию потерпілого ізольованим проводом та по черзі почали його душити. Від спричинених тілесних ушкоджень господар помешкання помер на місці до приїзду швидкої допомоги. Медики констатували смерть чоловіка", - повідомляє поліція.

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Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили чоловікам про підозру за п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Як повідомляє Київська обласна прокуратура, суд обрав підозрюваним у вбивстві чоловіка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Василькові чоловік жорстоко зарізав сімейну пару.