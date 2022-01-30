На місце інциденту прибув начальник поліції Київської області.

Жорстоке подвійне вбивство сталося в Київській області. На місце трагедії виїхав начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області Facebook.

За даними правоохоронців, вбили сімейну пару.

"Резонансне подвійне вбивство в Київській області. Загинуло подружжя. На місці події начальник поліції Київської області Андрій Небитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби", - йдеться в повідомленні.

За даними РБК-Україна, загиблі з Волинської області, їх імена не називаються. Тіла з ножовими пораненнями виявили в мікроавтобусі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харківській області затримано жінку, яка вбила свою новонароджену дитину. Мешканка села Безруки народила дівчинку вдома і через кілька днів задушила її.

Мертву дитину виявила свекруха зловмисниці і повідомила в поліцію 28 січня. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили речові докази.

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