Раніше зловмисник затримувався поліцією Київщини за напад на людину та нанесення понад 40 ударів викруткою.

У Київської області лікар-різник по-звірячому познущався з випадкового перехожого, завдавши йому 11 колото-різаних ран.

Як розповіли в поліції Київщини, інцидент на Таращанському мосту в Білій Церкві трапився 8 липня близько 22:45, коли потерпілий повертався додому.

"Посеред мосту на нього напав невідомий, та завдав ножем тілесні ушкодження. Водій автомобіля, який проїжджав повз місця події, побачив, що на проїжджій частині лежить скривавлений чоловік. Керманич, не припиняючи рух, повідомив про вказану подію до поліції", - йдеться в повідомленні.

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Постраждалого 48-річного чоловіка з колото-різаним пораненням доставили до лікарні, але під час проведення реанімаційних заходів він помер.

Нападником виявився 38-річний уродженець Луганщини, який мешкав на Білоцерківщині та працював лікарем у Володарській лікарні. "Він безпричинно наніс 11 ножових поранень загиблому з хуліганських мотивів", - зазначив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Зловмиснику повідомили про підозру за п. 7 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу.

"Як з’ясувалось, вже затримувався поліцією Київщини за напад на людину та нанесення понад 40 ударів викруткою. Тоді зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому інкримінували замах на вбивство і провадження було скеровано до суду, однак, порушивши усі обмеження, він скоїв новий злочин. Наразі суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додав Нєбитов.

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Автор: Олександр Топчій