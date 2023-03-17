Мати потерпілого почула як граната вибухнула, зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі.

На Київщині молодий хлопець дістав поранення внаслідок вибуху гранати, яку він приніс додому.А на Херсонщині 57-річний чоловік підірвався на міні, залишеній російськими окупантами.

Як повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інцидент стався у Фастівському районі. "21-річному хлопцю вибухом рознесло ліву руку. Мати потерпілого почула, як граната розірвалась, зайшла в кімнату, побачила скривавленого сина і пошкоджені меблі", - повідомив подробиці Нєбитов.

Він розповів, що на місці події поліцейські вже виявили чеку. Слідчі дії тривають.

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"Якщо ви знайшли щось підозріле, одразу повідомляйте до поліції", - закликав Нєбитов, нагадавши, що легковажність із вибухонебезпечними предметами може коштувати життя.

А в Херсонській області чоловік під час збирання дров підірвався на міні, залишеній російськими окупантами. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"У селі Мала Сейдеминуха Калинівської громади 57-річний чоловік збирав дрова, як раптом наступив на міну, залишену російськими окупантами. Через вибух потерпілий залишився без частини лівої ноги, також у нього осколкові поранення правої гомілки", - сказано у повідомленні.

У тяжкому стані бригада "швидкої" доставила пораненого до найближчого медзакладу, лікарі борються за його життя.

В Херсонській ОВА наголошують, що мінна небезпека в області залишається "вкрай високою".

Інцидент з вибуховими пристроями

15 березня на Херсонщині під час посівних робіт у полі здетонував касетний боєприпас, внаслідок чого було поранено одну людину.

А 11 березня на Запоріжжі двоє дітей постраждали через детонацію частини протитанкової гранати, яку вони знайшли на вулиці і принесли додому. Внаслідок детонації тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали хлопчики 2012 та 2019 років народження.

Правоохоронці встановили, що вибухнуло руків‘я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

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