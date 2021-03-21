До закладу під приводом реабілітації поміщали осіб з нарко- та алкозалежністю, яких примусово утримували та «лікували» за гроші, отримані від родичів. Проте, замість медичної терапії їх позбавляли волі та катували.

На Київщині поліція викрила групу осіб, які незаконно утримували людей у псевдореабілітаційному центрі.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Встановлено, що до закладу під приводом реабілітації поміщали осіб з нарко- та алкозалежністю, яких примусово утримували та «лікували» за гроші, отримані від родичів. Проте, замість медичної терапії вони опинилися в умовах позбавлення волі та піддавались катуванню.

«20 березня до поліції надійшло повідомлення, про те, що в місті Ірпінь біля однієї з багатоповерхівок троє невідомих осіб зв'язали чоловіка і силоміць заштовхали до автомобіля, після чого зникли у невідомому напрямку. Поліцейські Бучанського районного управління поліції встановили власника автомобіля, на якому викрали потерпілого. За цією адресою, що в селі Петропавлівська Борщагівка, розташовувався один з «реабілітаційних центрів».

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Правоохоронці виявили, що там незаконно утримувалося з невідомих причин кілька десятків людей, більшість із яких не страждають ні на алкогольну, ні на наркозалежність. Ці особи утримувалися в суворих умовах, з металевими ґратами на вікнах, потерпілим категорично заборонялося виходити на вулицю. Утриманці «центру» піддавалися катуванню.

Як з’ясувалося, цей так званий «центр» не мав жодної дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики.

За даними слідства, до вчинення вказаного злочину причетні шестеро осіб, п'ятеро з яких затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони укладали договори з родичами наркозалежних, отримували великі кошти за їхню реабілітацію, а насправді лікування не здійснювали, а чинили тортури над людьми.

На даний час правоохоронці розшукують шостого фігуранта події та встановлюють інших осіб, причетних до скоєння даного правопорушення.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд, додали в поліції.

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Автор: Тамара Отовська