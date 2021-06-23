Станом на ранок доля однієї особи залишається невідомою, пошукові роботи тривають.

На Київському морі знайшли тіло дитини, яка декілька днів тому зникла з батьком.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

22 червня близько 20:30 поблизу села Козаровичі Вишгородського району місцевим населенням з води піднято тіло другої дитини (2011 року народження), яка 20 червня зникла поблизу села Лебедівка під час відпочинку на Київському водосховищі.

До пошукових робіт залучалося 11 осіб та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 8 осіб (в т.ч. 4 водолази) та 2 од. техніки (в т.ч. 1 човен).

Станом на 7 год. 23 червня доля однієї особи залишається невідомою, пошукові роботи тривають.

Нагадаємо, 20 червня поблизу села Лебедівка потонули дві людини. Ще одну дитину, 2017 року народження, врятували місцеві. Вона померла в кареті швидкої медичної допомоги після проведених реанімаційних заходів.

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Автор: Денис Прядко