На курорті в Болгарії знайшли тіло українця

Тіло відправили на розтин, але слідчі попередньо класифікували подію як смерть через утоплення.

У курортному місті Поморіє (Болгарія) в районі "Косата" виявили тіло 60-річного українця. Чоловік мав статус тимчасового захисту і проживав у готелі на Сонячному березі.

Як інформує Болгарське національне радіо, про смерть чоловіка повідомила місцева поліція. Повідомлення до поліції надійшло 15 липня близько 17:30. Під час первинного огляду видимих ознак насильства не виявили.

У поліції уточнили, що тіло українця доставили на розтин до відділення судово-медичної експертизи Університетської лікарні у Бургасі. За попередньою інформацією, смерть настала в результаті утоплення. Триває розслідування.

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Загибель українців за кордоном

У Польщі час від часу стаються вбивства українців. Так 26 грудня стало відомо, що 42-річна біженка з України кидалася під колеса автомобілів у Варшаві, дізнавшись про те, що росіяни під час атаки вбили її 20-річну доньку.

А майже рік тому у новорічну ніч в Польщі вбили громадянина України. Поліція затримала 12 осіб. Серед них були українці та іноземці.

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