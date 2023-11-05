Автомобіль врізався в дерево.

У суботу, 4 листопада, в Дрогобичі Львівської області сталася смертельна ДТП. За кермом автівки перебував неповнолітній водій.

Подробиці аварії розкрила прес-служба 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України. Зазначається, що повідомлення про ДТП по вул. Трускавецькій надійшло до рятувальників о 11:16. На місце події виїхало чергове аварійно-рятувальне відділення.

"Прибувши на місце події, надзвичайникам стало відомо про те, що водій автомобіля Opel Vectra не впорався з керуванням, допустив виїзд за межі проїжджої частини дороги, внаслідок чого зіткнувся з деревом. За допомогою гідравлічних інструментів деблоковано водія 2006 року народження та передано працівникам екстреної медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

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На жаль, пасажир 2006 року народження загинув на місці аварії. Усі обставини аварії встановлюють працівники поліції.

ДТП в Україні

4 листопада на Миколаївщині сталася смертельна аварія. Автомобілі Toyota Land Cruiser та Ford C-MAX зіткнулися лоб у лоб в районі с. Суворівка. Водії обох автівок загинули. Також відомо про постраждалу пасажирку автомобіля Toyota, 1975 р.н. – її доправили до лікарні.

3 листопада у Житомирській області нардеп від "Батьківщини" на смерть збив 18-річну дівчину. За кермом "Mercedes-Benz GLE" перебував депутат Андрій Ніколаєнко. Повідомлялося, що загибла дівчина, йомовірно, намагалася перетнути дорогу в невстановленому місці.

Сам Ніколаєнко запевнив, що був тверезим. Він наголосив, що пройде всі необхідні експертизи та співпрацюватиме зі слідчими ДБР.

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