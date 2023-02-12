28-річний водій автомобіля та троє його пасажирів від отриманих травм померли на місці події.

У Львівській області внаслідок ДТП загинуло четверо людей. Про це повідомила поліція Львівщини у Facebook.

"Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 12 лютого о 00:45 на вулиці Равській у місті Жовква, Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Audi Q5", 28-річний мешканець Самбірського району, не впорався з керуванням транспортним засобом. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся спочатку з огорожею, а потім – в’їхав у стіну будинку", - сказано в повідомленні.

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В поліції зазначають, що внаслідок ДТП водій автомобіля та троє його пасажирів, мешканки Львівщини, від отриманих травм померли на місці.

ДТП в Україні

11 грудня 2022 року неподалік Чернігова сталася ДТП з автобусом, який в’їхав в блокпост. Тоді семеро пасажирів постраждали.

Наприкінці листопада стало відомо, що постійні відключення світла через російські ракетні удари негативно позначилися на кількості ДТП. Кількість загиблих в аваріях збільшилася в шість разів. Також зросла кількість ДТП за участю пішоходів. При цьому 25 грудня 2022 року у Нацполіції звітували, що з початку повномасштабної війни Росії проти України кількість смертельних ДТП знизилася на 17%.

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