Рух понтонною переправою зупинений.

Під Черніговом легковий автомобіль з’їхав у річку під час руху понтонною переправою.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, близько 14:00 рух переправою через Десну було відновлено, але за кілька годин він написав про закриття руху.

"У зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка відбулась близько 16:40 22 січня, закрито рух понтонною переправою через р. Десна поблизу Чернігова. Зараз спеціальні служби працюють на місці. Час відновлення руху транспорту поки що не відомий", - поінформував Чаус.

Відео дня

Місцеві журналісти повідомляють, що з річки рятувальники підняли легковий автомобіль. Водночас у соціальних мережах поширюється інформація, що водійка під час руху переправою не впоралася з керуванням та з’їхала в річку. Чоловік, який був в авто, зміг виплисти, жінка і двоє дітей загинули.

Про відновлення проїзду переправою буде повідомлено додатково. Об'їзд здійснюється альтернативним маршрутом - дорогою Р-69 Київ - Вишгород - Десна - Чернігів.

ДТП в Україні

Як повідмоляв УНІАН, 17 січня на окружній дорозі Львова зіткнулися рейсовий автобус та фура. Внаслідок інциденту одна людина втратила око.

У грудні неподалік Чернігова маршрутка з людьми в’їхала в блокпост. Водію та пасажирам знадобилася медична допомога.

В Одеській області ВАЗ з‘їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Внаслідок ДТП загинув водій та двоє дітей.

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