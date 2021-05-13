Злочин було скоєно в присутності багатьох людей.

Сьогодні в Одеській області затримано чоловіка, який вбив людину на кладовищі під час поминок.

Як повідомили в Департаменті карного розшуку України, вбивство сталося 9 травня на одному з сільських кладовищ Одеської області.

"Під час поминання померлих родичів було смертельно поранено одного з відвідувачів", - йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що під час застілля до 49-річного чоловіка, який був поруч з іншими відвідувачами, підбіг зловмисник і вдарив його ножем в шию. Очевидцями злочину стало багато людей.

Як зазначається, місцеві жителі намагалися надати першу медичну допомогу чоловікові до приїзду швидкої допомоги. Від отриманих поранень і крововтрати він помер у лікарні.

Упродовж трьох днів співробітники кримінального розшуку встановлювали точне місце перебування вбивці, який, як з'ясувалося, ховався в полях. Його затримали.

Мотивом вбивства, за попередніми даними, стали ревнощі.

Зараз вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу - тримання під вартою.

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Автор: Лариса Козова