Загиблий був одягнений у камуфляж.

В Одеській області в річці Дунай виявили тіло мертвого чоловіка.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Повідомлення від командира катера морської охорони про те, що в місті Рені в районі причалу №6 знайдене тіло, надійшло до служби порятунку близько 10-ї ранку.

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До місця події було скерували аварійно-рятувальний підрозділ ДСНС. Через деякий час рятувальники, які вийшли на річку на моторному човні, витягли на берег мертвого чоловіка. Його тіло перебував приблизно за 300 метрів від берега. Загиблого передали співробітникам поліції для проведення слідчих дій.

Від ДСНС залучалися дві одиниці техніки та 6 осіб особового складу.

У соціальних мережах очевидці пишуть, що загиблому 40-50 років, він був одягнений у камуфляж.

Раніше в Одеській області на Хаджибейському лимані чоловік потонув через величезну рибину.

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