В Дунаї знайшли тіло капітана буксира / фото bessarabiainform.com
На Одещині в річці Дунай виявлений мертвим капітан буксира.
Як підтвердили УНІАН в Ізмаїльському відділі поліції, вдень 3 січня в Дунаї знайдений мертвим капітан одного з буксирів ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство».
За попередніми даними, чоловік випав за борт. Наразі тіло направлено на експертизу.
Проводяться відповідні невідкладні заходи, встановлюються обставини та причини загибелі чоловіка.
Як уточнив представник регіонального главку Нацполіції, загинув капітан буксира «Портовий-22».
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