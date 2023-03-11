Трагедія сталася, поки батьки працювали на городі.

В Одеській області трирічна дитина потонула у бочці з водою.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах. За його даними, трагедія сталася вчора ввечері в селі Плахтіївка Білгород-Дністровського району.

"Дівчинка була з батьками, коли вони поралися на городі, але потім вони помітили, що доньки немає. Почали шукати, та знайшли мертвою у бочці з водою, яка була на господарчому подвір’ї", - розповів правоохоронець.

Відео дня

За фактом відкрито провадження за ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок"). Наразі встановлюються всі обставини події.

Інциденти з дітьми в Україні - останні новини

В Черкаській області у лісосмузі біля Канева поліцейські затримали 19-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчинки.

У понеділок, 6 березня 2022 року, у Великій Михайлівці на Одещині госпіталізували 11-місячну дитину, яка отруїлася щурячою отрутою.

Приморський районний суд Одеси засудив до дев'яти років позбавлення волі рецидивіста, який кілька разів зґвалтував неповнолітню.

Вас також можуть зацікавити новини: