Чоловік перебуває в комі. У нього рани грудей і черевної порожнини.

Сьогодні в Одесі горів цех "Українського товариства сліпих", є один потерпілий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Зазначається, що о 17:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання у навчально-виробничому підприємстві Одеської обласної організації "Українського товариства сліпих" по вулиці Варненській, 21.

На місце НП підрозділи ДСНС були автоматично направлені за підвищеним номером виклику. Як з'ясувалося, сталося загоряння в електрощитовій на першому поверсі чотириповерхової будівлі.

Читайте такожВ Одесі спалахнула пожежа на заправці: згоріло авто (відео)Через сильне задимлення приміщень рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Під час гасіння вогню вони врятували постраждалого чоловіка, який перебував у кабінеті цеху на першому поверсі. Також з третього поверху будівлі рятувальники евакуювали чоловіка.

Пожежу було ліквідовано о 18:09. Від ДСНС залучалося 12 одиниць пожежної техніки та 45 осіб особового складу.

У прес-службі поки не можуть уточнити, від чого постраждав чоловік. За попередніми даними, отруєння продуктами горіння там не мало місця. Обставини події встановлюватиме поліція.

За даними одного з місцевих Telegram-каналів, у потерпілого, якого виявили під час пожежі в Одесі в цеху, численні ножові поранення.

Зазначається, що чоловік, 1977 р. н., доставлений з місця пожежі (вулиці Варненської) до міської лікарні №10. Медики констатували, що у нього, крім отруєння продуктами горіння, численні ножові поранення грудної клітини та черевної порожнини. Потерпілий перебуває у стані коми.

За одними даними, пожежа сталася в швейному цеху, в приміщенні якого і був виявлений цей чоловік, за іншими, його нібито знайшли на вулиці.

Раніше повідомлялося, що в Одесі у пожежі в багатоповерхівці постраждали семеро людей.

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