Дівчина вийшла на зв'язок з рідними й повідомила, що стала жертвою викрадення та зґвалтування.

Поліціянти Полтавщини кілька днів розшукували 20-річну дівчину, яка вважалася зниклою безвісти. Через деякий час вона повернулася додому і заявила, що стала жертвою викрадення та зґвалтування.

Про це повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

Пошуки дівчини тривали з 14 по 17 листопада й припинилися після того, як вона вийшла на зв’язок з рідними.

Читайте такожУкраїнка два роки не може побачити сина, якого утримують родичі (відео)За даними поліції, до скоєння цього злочину можуть бути причетними двоє чоловіків. Один із них — мешканець Дніпропетровської області, інший — Полтави. Обох вже затримали.

"У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, поліція встановила осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень. Ними виявилися мешканець Полтави 2000 року народження, та мешканець Дніпропетровської області 1992 року народження. Обом чоловікам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу", — розповіли в поліції.

Підозрюваним у скоєнні злочину загрожує до п'яти років в'язниці. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, у Південно-Африканській Республіці дівчина виявила в холодильнику хлопця, з яким пішла на перше побачення, труп людини.

Чоловікові пред'явили звинувачення у вбивстві, зараз він під вартою.

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Автор: Марта Гичко