Припускається, що причина загоряння - необережне поводження з вогнем.

На складі Одеського нафтопереробного заводу (НПЗ), ситуацію з яким визнано надзвичайною, загорілася сірка.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 16 жовтня приблизно о 14:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що з території НПЗ доноситься їдкий запах диму. Прибулі на місце пожежно-рятувальні підрозділи виявили осередок загоряння сірки у складському приміщенні підприємства.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на початковій стадії розвитку і не допустили поширення вогню на всю площу хімічної речовини, яка становить 400 квадратних метрів.

Ймовірною причиною загоряння вважається необережне поводження з вогнем невідомими.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2021 року прокурор Одеської області Сергій Костенко заявив, що Одеський НПЗ, заарештований в рамках справи про розкрадання нафтопродуктів за "схемою Курченка", є екологічною загрозою, адже майно підприємства розкрадається. Обладнання пиляють на брухт, крадуть з метою продажу тощо. За даними прокурора, близько 90% електрообладнання зловмисники вже демонтували.

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У вересні на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ситуацію з НПЗ визнано надзвичайною. Зокрема, комісія дійшла висновку, що підприємство, на якому є вибухонебезпечні речовини, є техногенно-екологічною загрозою для Одеської області.

Справа Курченка: подробиці

У квітні 2014 року відомого бізнесмена, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка було оголошено в міжнародний розшук.

У межах слідства прокуратура спільно з поліцією 19 червня звернулася до Київського райсуду Одеси з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування щодо Курченка, який підозрюється в організації схеми з розкрадання нафтопродуктів. У справі затримали кілька людей, кілька фігурантів засуджено.

Також суд застосував спецконфіскацію до нафтобази "Лагуна-Рені", яка використовувалася для "прикриття" незаконної діяльності з привласнення державних коштів.

13 листопада 2017 року рішенням Київського райсуду в рамках розслідування на користь держави конфісковано 100 тисяч тонн нафтопродуктів вартістю понад 800 мільйонів гривень.

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Автор: Лариса Козова