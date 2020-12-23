Мати дівчини скаржиться на побиття дитини. Вчитель — на приниження честі й гідності.

У Конотопі Сумської області вчитель креслення силоміць виштовхав з класу ученицю. Скандальне відео потрапило в соцмережі й викликало бурхливе обговорення.

Мати дівчини вже написала заяву до поліції. Зустрічну заяву подав і вчитель. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Відео відредаговане, звук з'являється лише на останніх кадрах. "Ходімо розберемося", — каже чоловік на відео. "Прийде тато і розберемося", — відповідає йому дівчина.

Пояснення педагога вже з’явилися у соцмережі. Чоловік розповідає, що учениця зривала урок, на зауваження не реагувала, і він змушений був зателефонувати мамі.

Читайте такожДиректор школи на Львівщині прокоментувала побиття учня педагогом (відео)"Її донька послала на три букви. І це можуть підтвердити однокласники. Після того за спроби вилучити в учениці телефон вона накинулась на мене, почала дряпатись, битись, перекидати стільці й парти й мені довелося взяти її за куртку і виштовхати її з класу", — зазначив вчитель ЗОШ №5 м. Конотоп Олександр Дубина.

Заступник директора школи визнає, що колега діяв непрофесійно, однак виправдовує його. Щодо самої учениці – освітянин каже лише, що дівчина перевелася до їхньої школи 2 роки тому. Через проблемну поведінку батьків вже просили забрати її до іншого закладу, але ті відмовилися.

"Вона говорить, що він підняв на неї руку, але так не було. Так, він її виводив за курточку, але вона пручалась і корючилась не по-справжньому. Ми добре знаємо цього вчителя, це що треба так зробити, щоб його так вивести", — коментує школяр.

Обидві сторони написали заяви до поліції. Мати дівчини скаржиться на побиття дитини. Вчитель — на приниження честі й гідності. Його заяву поліція навіть не розглядала. А от щодо учениці відкрили провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Своє розслідування почали й в управлінні освіти.

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Автор: Ольга Робейко