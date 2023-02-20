Травмованих доправили у міську лікарню Теребовля.

В Тернопільській області троє людей загинули і ще троє дістали поранення внаслідок ДТП з пасажирським автобусом.

Як повідомили в ДСНС Тернопільської області, "19 лютого о 22:26 надійшла інформація про те, що на автодорозі Н-18 в межах села Стара Брикуля Микулинецької ТГ Тернопільського району на узбіччя перекинувся автобус Neoplan, що здійснював нерегулярні перевезення з міста Буковель Івано-Франківської області до Тернополя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на момент ДТП в автобусі перебували 39 людей, зокрема дитина. Внаслідок ДТП три людини загинуло та три травмовано. Постраждалихвідвезли в Теребовлянську лікарню.

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Крім того, співробітники ДСНС врятували пасажирку, яку деблокували з-під автобуса. Також рятувальники вжили заходів, аби не допустити пожежі. Автобус підняли з узбіччя на проїжджу частину.

Обставини виникнення ДТП встановлюються.

Аварії в Україні

У грудні 2022 року на Волині машина злетіла з моста у річку. Внаслідок ДТП дві людини загинули, постраждали діти. А біля Чернігова маршрутка в’їхала в блокпост. Тоді постраждали семеро пасажирів.

16 січня стало відомо, що в Одеській області в ДТП загинули чоловік та його маленькі доньки. 31-річний житель Лиманської сільської громади, рухаючись на автомобілі ВАЗ з села Трапівка до села Зарічне, не впорався з керуванням на закругленій ділянці автодороги, з‘їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

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