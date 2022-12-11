Внаслідок автопригоди водій та пасажир загинули на місці події.

На Волині сталася серйозна ДТП. У селі Воля-Ковельська машина злетіла з моста та впала у річку. Є жертви, а серед постраждалих діти.

Як повідомили у Національній поліції Волинської області, аварія сталася 10 грудня приблизно об 11:00. 38-річний водій на авто Honda CRV не впорався з керуванням.

За інформацією правоохоронців, чоловік їхав на небезпечній швидкості та не врахував погодні умови. Через це він зіткнувся з елементом захисту мосту та злетів у річку, після чого його машина ще й перекинулася.

Відео дня

"Внаслідок автопригоди водій та пасажир загинули на місці події. Ще трьох пасажирів, 32-х, 10-ти та 6-ти років, із загальним переохолодженням доставили в лікарню для обстеження. Усі постраждалі мешканці Рівненської області", - додали у прес-службі.

Аварії на дорогах в Україні

Нещодавно У Києві двоє водіїв намагалися перехитрити всіх у заторі, проте їх наздогнала миттєва карма. Вони хотіли "проскочити" по зустрічній смузі, але не врахували, що поряд можуть бути копи.

У листопаді в Одеській області ВАЗ вбив прикордонника. Виявилося, що водія затримали п'яним. А на початку грудня у Києві сталася масштабна ДТП із п'ятьма автівками. Одна з машин перевернулася, все це потрапило на відео.

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