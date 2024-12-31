Попередньо відомо, що до кабінету зайшов колишній працівник підприємства, після чого прозвучав вибух.

У селищі Крижопіль на Вінниччині в кабінеті керівника одного з підприємств стався вибух, внаслідок чого троє людей загинули, ще одну поранено. Як повідомляє поліція Вінницької області, подія сталася сьогодні близько 12:00.

"За попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого відбувся вибух. Внаслідок цього обидва чоловіки загинули на місці події", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що станом на 13:30 відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий отримав травми та госпіталізований.

Відео дня

На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти. Обставини встановлюються.

За інформацією місцевих ЗМІ, інцидент стався на великому підприємстві, що займається вирощуванням і переробкою сільськогосподарської продукції.

Підрив гранат депутатом сільради на Закарпатті – деталі

15 грудня 2023 року у селі Керецьки Хустського району Закарпатської області під час засідання сесії депутат сільради Сергій Батрин кинув на підлогу у залі три гранати. Внаслідок підриву двоє людей загинули, понад 20 – постраждали.

За даними правоохоронців, Батрин намагався вплинути на ухвалення рішень керівництва та інших депутатів, однак не досяг бажаного. Ненадовго залишивши приміщення проведення сесії, він повернувся до сесійної зали, дістав з кишень куртки три вибухові пристрої та кинув на підлогу.

У листопаді 2024 року депутата визнано винним у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконному поводженні з вибуховими пристроями. Його засуджено до довічного ув’язнення.

Вас також можуть зацікавити новини: