Іншого хлопчика із закритим переломом кульшового суглоба госпіталізували до лікарні.

На Закарпатті у селі Серне п'яний водій за кермом автомобіля "Audi" наїхав на двох дітей.

Внаслідок аварії помер 9-річний хлопчик, а іншого потерпілого, 8-річного хлопчика, госпіталізували.

Про це повідомляється на сайті поліції Закарпатської області.

26 грудня близько 20-ї години правоохоронцям повідомили, що водій наїхав на двох місцевих дітлахів. На місце негайно прибули співробітники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Медики, які приїхали за викликом, констатували смерть одного потерпілого. Іншого хлопчика із закритим переломом кульшового суглоба госпіталізували до лікарні.

Повідомляється, що 34-річний водій автомобіля "Audi" у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням та наїхав на дітей, які стояли на правому краю проїжджої частини. Після цього чоловік не зупиняючись продовжив рух та через 300 метрів в’їхав у огорожу.

Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.286-1 Кримінального кодексу України.

Наразі водія затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом йому буде повідомлено про підозру ㅡ чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Також слідчі звертатимуться до суду про тримання фігуранта на період розслідування під вартою.

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