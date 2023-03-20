Трьох людей, серед яких двоє цивільних та один військовий, госпіталізували.

У Запорізькій області в місті Гуляйполе цивільний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, заволодів зброєю військового та почав хаотичну стрільбу.

За інформацієї "Суспільного" у результаті стрільби один військовий загинув, троє громадян потрапили до лікарні (один військовий і двоє цивільних).

Повідомляється, шо 17 березня біля одного з місцевих магазинів, цивільний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вдарив по голові та вихопив зброю у військового і розпочав стрільбу.

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54-річному чоловіку вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15, ст. 115 (Замах на вбивство), ч. 1 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Зараз підозрювангому обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб.

Інциденти зі зброєю в Україні - деталі

Вчора у навчальному центрі "Десна" імені князя Ярослава Мудрого сталася "надзвичайна подія", що призвела до загибелі чотирьох курсантів.

На Київщині молодий хлопець дістав поранення внаслідок вибуху гранати, яку він приніс додому.

У Чернівцях чоловік намагався пронести до апеляційного суду гранату. Там у цей час проходило слухання справи його сина.

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