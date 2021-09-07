Повідомляється, що арбалет підозрюваній подарували батьки.

19-річна Таїсія, яка 6 вересня з арбалета у полтавській школі № 11 поранила двох педагогів, пояснила свої дії правоохоронцям.

Як пише місцевий сайт "Полтавщина" з посиланням на джерела, дівчина заявила, що потреба у вбивстві прийшла їй уві сні.

"Таїсія уточнила, що в ніч з 4 на 5 вересня їй наснилося, що вона повинна когось вбити. Чому саме вчителів 11-ї школи, де вона певний період навчалася, поки невідомо. У якості зброї вона обрала арбалет, який їй на день народження подарували батьки", – говориться у повідомленні.

Зазначається, що 6 вересня дівчина зайшла до школи та спочатку через відкриті двері в кабінет вистрелила в спину вчительці. Після цього Таїсія випустила стрілу в заступницю директора, яка намагалася її зупинити.

Читайте також"Хотіла залякати вчителів чи ледь не вбити": подробиці стрілянини з арбалета у школі в Полтаві (фото)"Учень 9-го класу забрав у неї арбалет, який вона віддала без спротиву. Згодом дівчину затримали вчителі та викликали поліцію", – зазначили джерела.

19-річна дівчина підстрелила педагогів у полтавській школі: подробиці

Інцидент стався вранці 6 вересня у школі №11. Спочатку повідомлялося, що невідома дівчина поранила з арбалета двох вчителів

Пізніше стало відомо, що правопорушницею виявилася 19-річна місцева жителька. Встановлено, що дівчина навчалася у цій школі до 4-го класу.

У поліції повідомили, що дівчині повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство).

Автор: Катерина Шварц