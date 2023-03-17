Також у нього був з собою травматичний пістолет.

У Чернівцях чоловік намагався пронести до апеляційного суду гранату. Там у цей час проходило слухання справи його сина.

Про це розповів начальник нацполіції області Руслан Дударець, пише "Суспільне". За його словами, коли порушник дізнався, що його сину змінили запобіжний захід на взяття під вартою, він спробував пройти у залу.

Варто додати, що чоловік сам зізнався працівникам суду про гранату - це сталось біля металошукача. Також він добровільно здав охоронцям травматичний пістолет.

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Як зазначається, людей з будівлі не евакуйовували, а лише перемістили в інше приміщення суду на безпечну відстань. Крім того, обгородили територію довкола.

Інциденти з гранатами в Україні

У лютому у Києві на станції метро "Мінська" поліція виявила у пасажира гранату "Ф-1" і запал до неї.

У Дніпрі мешканцю елітного житлового комплексу River Park під колеса BMW підклали гранату. Трагедії вдалося уникнути завдяки пильності місцевого сторожа. Нещодавно аналогічний снаряд знайшли в одного з пасажирів столичної станції метро.

У суботу, 11 березня, в Запорізькій області двоє дітей постраждали через детонацію частини протитанкової гранати, яку вони знайшли на вулиці і принесли додому.

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