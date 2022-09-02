У загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей.

У Народицькому спецлісгоспі, що в Житомирській області, на міні підірвався автомобіль лісової охорони, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна поранена.

Про це повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

"На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства. В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Салівонік загинув на місці, а лісничий цього ж лісництва отримав поранення. Його доправлено до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що в загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, раніше на Харківщині на протитанковій міні підірвався комбайн, комбайнер госпіталізований. Також в результаті вибуху комбайн та стерня загорілися.

Вас також можуть зацікавити новини: