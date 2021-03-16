Мати дівчини звернулася до правоохоронців із проханням не проводити перевірку за цим фактом.

У Чернігові учениця 9-го класу однієї з місцевих шкіл намагалася покінчити життя самогубством, наївшись пігулок. Про це УНІАН поінформували джерела в правоохоронних органах.

Згідно з інформацією, неповнолітню школярку госпіталізували до неврологічного відділення Чернігівської обласної дитячої лікарні.

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Під час огляду вдома правоохоронці виявили кілька блістерів різних медикаментів, частина з яких була порожньою.

Водночас мати дівчини звернулася до правоохоронців із проханням не проводити перевірку за цим фактом.

Наразі встановлюється, що саме стало підставою до такого вчинку дівчини.

Отруєння українських дітей ліками

16 лютого в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб проковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин, купили його в аптеці біля школи.

Аналогічний випадок 17 лютого стався в Умані. Дві восьмикласниці наковталися таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат Дротаверин у приміщенні школи.

27 лютого повідомлялося, що в Сумах школярки наковталися таблеток і викликали швидку допомогу. Першокурсниці напилися таблеток від застуди.

В рівному школярка випила 40 таблеток "парацетамолу". Причиною такого вчинку стало непорозуміння на побутовому ґрунті.

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Автор: Ірина Синельник