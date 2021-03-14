Злочинця госпіталізували з гематомою і серйозною раною голови.

В Одесі затримали чоловіка з ножем, який кидався на неповнолітніх дітей на вулиці.

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Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в поліції.

"По приїзду на місце НП було встановлено, що чоловік з ножем кидався на неповнолітніх дітей, намагаючись нанести тілесні ушкодження", - розповіли правоохоронці.

Інцидент міг закінчитися трагічно, але на злочинця звернув увагу перехожий. Спочатку він спробував втихомирити нападника, відібравши у нього ніж. Але коли зробити це не вийшло, наніс злочинцеві удар дерев'яною палицею по голові.

Після цього агресивного чоловіка госпіталізували з гематомою і рубано-рваною раною в тім'яній частині.

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Автор: УНІАН