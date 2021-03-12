Поки невідомо, громадян якої країни пірати взяли в полон.

У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати напали на танкер Davide B і захопили 15 членів екіпажу.

Читайте такожАварія судна біля берегів Румунії: у МЗС розповіли про долю врятованих українцівЩе шестеро моряків перебувають у безпеці та не постраждали, вони на борту судна під охороною, повідомляє FleetMon. За даними порталу, танкер для перевезення рідких хімічних речовин здійснював комерційне плавання з латвійської Риги до Лагоса в Нігерії.

Як повідомляє ТСН з посиланням на Trade Winds, на судні перебували моряки з України, Румунії та Філіппін. Дев'ять озброєних піратів висадилися на борт танкера 11 березня, коли той перебував за дев'ять морських миль від східного кордону нігерійської виключної економічної зони.

Повідомляється, що судно йшло під прапором Мальти, втім, громадян якої країни пірати взяли в полон, невідомо.

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Автор: Катерина Комолова