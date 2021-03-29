У Києві судитимуть чоловіка, який погрожував ножем пасажирам метрополітену та розпилив газ в поліцейського.
Читайте такожВ Одесі випала з вікна багатоповерхівки та розбилася чотирирічна дитинаПро це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.
Інцидент стався у листопаді минулого року на станції метрополітену «Славутич».
Правоохоронець, який ніс службу на станції, зробив пасажиру зауваження через перебування у приміщенні без засобу індивідуального захисту.
Однак він відреагував агресивно та застосував у бік поліцейського газовий балончик. Окрім цього, він погрожував ножем й пасажирам метрополітену. У результаті поліцейський спільно з громадянами затримав зловмисника на місці.
Йому оголосили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
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