Правоохоронцям 33-річна жінка розповіла, що дитина народилася передчасно і була мертвою.

У Чернівцях розслідують ймовірне вбивство немовляти.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції Чернівецької області, жителька Чернівців звернулася до лікарні за медичною допомогою.

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Правоохоронцям 33-річна жінка розповіла, що в ніч з 5 на 6 травня у неї вдома відбулися передчасні пологи й народилася мертва дитина, яку вона вранці закопала неподалік Чернівців, але точне місце вказати не може. Свої дії породілля пояснила післяпологовим геморологічним шоковим станом.

За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження та з’ясовують всі обставини. У разі, якщо правоохоронці встановлять причетність жінки до загибелі немовляти, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Лиманська