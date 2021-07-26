Обвинувачений не зміг довести справу до кінця та зареєструвати право власності на земельну ділянку за собою, оскільки був викритий правоохоронцями.

Екс-керівника органу самоорганізації населення "Комітет мікрорайону "Биківня" у Києві судитимуть за спробу заволодіння земельною ділянкою під власну забудову. Колишній депутат Київради кількох скликань самовільно збудував будинок з гаражем площею майже 200 квадратних метрів.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що Деснянською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт за фактом замаху на шахрайське заволодіння земельною ділянкою (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України).

Встановлено, що з 1993 по 1996 рік обвинувачений самовільно збудував будинок з гаражем площею майже 200 кв. м на земельній ділянці, розташованій на Броварському проспекті, яка в дійсності нікому не виділялась та належить територіальній громаді міста Києва.

Читайте такожСамогубство патрульного в Одесі: розпочато розслідування через можливі борги загиблого"Згодом, у 2016 році, переслідуючи мету шахрайського заволодіння вказаною земельною ділянкою, він домовився із невідомою особою про підробку витягу із рішення Київської міської ради, який дозволить йому зареєструвати за собою право власності на земельну ділянку. Спільник обвинуваченого зазначив у вказаному документі неправдиві відомості про те, що Київська міська рада затвердила проект землеустрою та передала підозрюваному у власність вказану землю", - інформує прокуратура.

Як повідомляється, підписавши рішення від імені тодішнього Київського міського голови та завіривши його підробленим відтиском гербової печатки "Київська міська рада", спільник передав підроблений документ обвинуваченому у справі.

Надалі, екс-керівник ОСН "КМ "Биківня" надав підроблений документ державному реєстратору, який зареєстрував за ним право власності на нежитловий будинок, зведений на вказаній землі. Однак обвинувачений не зміг довести справу до кінця та зареєструвати право власності на земельну ділянку за собою, оскільки був викритий правоохоронцями.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Деснянського районного суду м. Києва.

У прокуратурі зазначили, що обвинувачений упродовж 1994–2005 років обіймав посади голови постійної комісії з питань містобудування та землекористування Київської міської ради, начальника відділу, радника Київського міського голови.

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Автор: Інна Андаліцька