Причиною отруєння 24 людей став сальмонельоз.

Причиною отруєння 24 людей після святкування у ресторані поблизу Львова став сальмонельоз.

Як повідомила УНІАН головний державний санітарний лікар Львівської області Наталія Іванченко-Тімко, наразі зареєстровано 24 осіб, із них восьмеро дітей, які захворіли після святкування в одному із ресторанів у смт Куликів, що біля Львова.

За її інформацією, станом на сьогодні, 9 липня, у лікарні перебуває 21 пацієнт, ще троє лікуються амбулаторно.

Читайте такожЗібрав та приготував: у Хмельницькому чоловік наївся мухоморів та потрапив до реанімації«В біоматеріалі однієї постраждалої виділено сальмонелу, матеріал від решти пацієнтів ще у роботі. Наразі не можу сказати, який саме продукт став причиною інфікування, епідрозслідування триває. 21 пацієнт перебуває на лікуванні у обласній інфекційній лікарні, троє лікується амбулаторно», - сказала Іванченко-Тімко.

За словами медиків, в усіх потерпілих спостерігається позитивна динаміка.

Що відомо про масове отруєння у ресторані на Львівщині

4 липня під час святкування у ресторані «Панський Книш» у селищі Куликів на Львівщині сталося масове отруєння людей, які споживали різні страви, у тому числі курятину та курячий паштет.

7 липня повідомлялося про госпіталізацію 17 осіб, шестеро із них – діти.

Загалом на святкуванні було близько 30 гостей.

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Автор: Мирослава Бзікадзе