Йому вдалося вибратися з неї.

У Волинській області затримано двох підозрюваних, які живцем закопали в "могилі" чоловіка.

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, у потерпілого виник конфлікт з місцевим жителем, який був винен йому гроші.

"Аби його "вирішити", боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем мешкання одного із місцевих жителів, двоє громадян упродовж трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Надалі вивезли його на кладовище. Застосовуючи фізичну силу, змусили потерпілого викопати "могилу" та закидали його ґрунтом", - повідомляє поліція.

В повідомленні сказано, що потерпілому вдалося вибратися з "могили", яку "фігуранти змусили його викопати, та звернутися за допомогою до поліцейських". При цьому зазначається, що наразі чоловік знаходиться в реанімації, за його життя борються медики.

Читайте такожВдарив сокирою по голові: під Києвом чоловік ледь не вбив рідного сіна (фото)В поліції повідомляють, що затримано двох місцевих мешканців 23-х та 30-ти років у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За місцем їх проживання оперативники та слідчі провели невідкладні слідчі дії та вилучили речі, які підтверджують злочинну діяльність затриманих.

Також зазначається, що затриманим уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зазначається, що після проведення необхідних слідчих дій їх дії можуть бути додатково кваліфіковані.

Також в поліції повідомляють, що вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Також встановлюються особи, які можуть бути причетні до цього злочину. За скоєне волинянам може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.

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Автор: Надя Пришляк