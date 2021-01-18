У дитини підозрюють закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і травму хребта.

У селі Белів, недалеко від міста Рівне, у понеділок, 18 січня, восьмирічний хлопчик, з'їжджаючи з гірки, виїхав на проїжджу частину і зіткнувся з маршруткою.

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги у Facebook.

"На виклик виїхала лікарська бригада Клеванської підстанції екстреної медичної допомоги. На місці події на снігу лежав хлопчик. Він був у свідомості. Скаржився на болі в спині", - йдеться в повідомленні.

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"Ймовірно, у хлопчика закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і травма хребта", - наголошується в повідомленні.

На місце події прибула мати. Разом з нею бригаду швидкої доставили потерпілого до спеціалізованого нейрохірургічного відділення Рівненської центральної міської лікарні для подальшого обстеження.

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Автор: УНІАН