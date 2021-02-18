Незадовго до отруєння серед учнів проводили роз’яснення після випадку в Боярці. Підлітки хотіли спробувати, що буде від прийому 10 таблеток

Школярки, як отруїлися таблетками Дротаверин 17 лютого, зробили це задля привернення уваги.

Про це в коментарі виданню Про все повідомила речниця обласного управління поліції Зоя Вовк.

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«Версія про челендж була відкинута. Одна з дівчат є проблемною. Не знаходить порозуміння в родині. Подруга також вважає, що отримує від рідних мало уваги. Тому таким чином вони вирішили привернути до себе увагу. До того ж тут ще й має місце нерозділене кохання», – зазначила вона.

Директорка школи Тетяна Глущук уточнила, що діти імовірно прийняли пігулки на перерві. Медсестру викликали одразу, як одній зі школярок стало зле.

«Виявилося, що одна з дівчат разом з батьками напередодні дивилися сюжет про отруєння дітей на Київщині. Обидві школярки вчаться в паралельних класах. Незадовго до отруєння серед учнів ще й проводили роз’яснення після випадку в Боярці. Підлітки хотіли спробувати, що буде від прийому 10 таблеток», – додала Глущук.

Серія отруєнь в Україні

Напередодні в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин.

17 лютого ще дві школярки – цього разу з Умані – потрапили до лікарень з отруєнням. По 10 пігулок Дротаверину діти прийняли на території школи. Наразі вони під наглядом медиків.

18 лютого в Україні підтвердили третій випадок отруєння школяра пігулками. Цього разу лікарі рятували життя 15-річного киянина.

Що таке Дротаверин

Дротаверин, яким отруїлися учениці, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.

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Автор: УНІАН