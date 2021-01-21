В ході обшуку поліцейські вилучили у 42-річного чоловіка мобільні телефони та ноутбук.

У Чернігівській області мешканець одного з сіл на мобільний телефон знімав статеві акти зі своєю дружиною та розповсюджував відзняте відео та фото у соцмережах.

Читайте також16 років ґвалтували дітей та знімали порно: на Дніпропетровщині судитимуть банду педофілівПро це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівської області. Зокрема повідомляється, що співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Нацполіції в Чернігівській області під час моніторингу соціальних мереж в Інтернеті виявили факти розповсюдження фото та відео порнографічного характеру.

Після цього поліція провела санкціоновані обшуки в оселі зловмисника, якому інкримінують виготовлення та розповсюдження фото- і відеоматеріалів порнографічного характеру. В ході обшуку поліцейські вилучили у 42-річного чоловіка мобільні телефони та ноутбук. Ці пристрої направлено на експертні дослідження.

Крім того, чоловік підшукував в Інтернеті фото- та відеоматеріали із зображенням статевих актів з дітьми і також розповсюджував це в соцмережах.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу ("виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів"). Її санкція передбачає обмеження волі на строк від трьох до семи років.

В даний час триває досудове розслідування.

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Автор: УНІАН