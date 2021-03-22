На Чернігівщині поліція з’ясовує обставини смерті водія за кермом пасажирського мікроавтобуса.
Читайте такожНа Житомирщині іномарка влетіла у вантажівку: троє загиблих (фото)Про це повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в області.
Згідно з інформацією, учора близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що 47-річний чоловік помер за кермом мікроавтобуса, який мав рухатися за маршрутом «Остер – Чернігів».
Зазначається, що у салоні в цей час перебували пасажири, а сам автобус з’їхав з дороги і врізався у паркан. Пасажири не постраждали.
За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з позначкою «природна смерть»).
У рамках провадження поліція з’ясовує обставини смерті водія громадського транспорту та проводить всебічну перевірку, у тому числі – медичних документів.
Триває досудове розслідування.
За інформацією джерел УНІАН у правоохоронних органах, попередньо встановлено, що причиною смерті водія став тромб.
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