Транспортний засіб врізався у паркан. Ніхто з пасажирів не постраждав.

На Чернігівщині поліція з’ясовує обставини смерті водія за кермом пасажирського мікроавтобуса.

Читайте такожНа Житомирщині іномарка влетіла у вантажівку: троє загиблих (фото)Про це повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в області.

Згідно з інформацією, учора близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що 47-річний чоловік помер за кермом мікроавтобуса, який мав рухатися за маршрутом «Остер – Чернігів».

Зазначається, що у салоні в цей час перебували пасажири, а сам автобус з’їхав з дороги і врізався у паркан. Пасажири не постраждали.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з позначкою «природна смерть»).

У рамках провадження поліція з’ясовує обставини смерті водія громадського транспорту та проводить всебічну перевірку, у тому числі – медичних документів.

Триває досудове розслідування.

За інформацією джерел УНІАН у правоохоронних органах, попередньо встановлено, що причиною смерті водія став тромб.

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Автор: Ірина Синельник